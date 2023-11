Hindi Entertainment Hindi

Shehnaaz Gill Open Up On Visiting Badrinath With Raghav Juyal Share Post And Says Mujhe Koi Fark Nahi Padtha Hai

Shehnaaz Gill ने राघव संग बद्रीनाथ जानें पर तोड़ी चुप्पी, कहा 'कोई फर्क नहीं पड़ता'

Shehnaaz Gill Open Up On Visiting Badrinath With Raghav: शहनाज गिल और राघव जुयाल की डेटिंग की खबरें बीते कुछ दिनों से लगातार सामने आ रही हैं.

Shehnaaz Gill Open Up On Visiting Badrinath With Raghav: बॉलीवुड अभिनेत्री शहनाज कौर गिल ने हाल ही में बद्रीनाथ मंदिर का दौरा किया हैं, हालांकि इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें स्पॉट कर लिया जिसके साथ शहनाज दूरी बनाकर रखना चाहती हैं मीडिया है. दरअसल इन तस्वीरों में वह जाने-माने कोरियोग्राफर राघव जुयाल के साथ नजर आ रही हैं. हालांकि दोनों में से किसी ने भी अपने सोशल मीडिया पर इसकी झलक नहीं दिखाई है लेकिन सामने आ रहे वीडियो में दोनों साथ में नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद दोनों के रिश्ते की अफवाहों को हवा मिल गई है. इसी बीच में अब शहनाज गिल ने अपने सोशल मीडिया पर इस फोटो पर रिएक्ट किया है और अपने दिल की बात कही है.

शहनाज संग पहुंचे राघव

Shehnaaz Gill और Raghav Juyal का नाम एक-दूसरे के साथ लंबे समय से जुड़ रहा है पर उन्होंने हमेशा की डेटिंग की खबरों से इनकार किया है और अब दोनों को साथ में बद्रीनाथ में देखा गया। जहां दोनों ने एकसाथ माथा टेका और आशीर्वाद लिया. शहनाज ने इंस्टाग्राम पर बद्रीनाथ धाम के दौरे की फोटोज शेयर की हैं. वहीं फैंस का कहना है कि सिर पर टोपी, गले में मफलर और नीले रंग का जैकेट पहने शहनाज नो मेकअप लुक में बेहद प्यारी लग रही हैं. वीडियो में उनके साथ एक महिला खड़ी है जो मफलर से अपना चेहरा छुपाती नजर आ रही है. अगर आप शहनाज की बद्रीनाथ की फोटोज देखेंगे तो उन्होंने भी सेम जैकेट पहनी हुई है जो उस महिला ने पहनी है.

तस्वीरों में नहीं दिखे साथ

सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’ में ​शहनाज गिल और ​कोरियोग्राफर राघव जुयाल साथ नजर आए थे. इसके बाद से ही दोनों की डेटिंग की खबरें सामने आ रही थीं. हालांकि राघव ने कहा था कि वे फिलहाल अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं. लेकिन बद्रीनाथ धाम का वीडियो सामने आने के बाद से इस नए कपल को लेकर चर्चाएं होने लगी हैं. बद्रीनाथ धाम दर्शन के दौरान शहनाज गिल और राघव जुयाल साथ थे लेकिन शहनाज ने इंस्टाग्राम पर जितने भी वीडियो या फोटो शेयर किए हैं, उनमें राघव साथ नहीं दिख रहे हैं.

शहनाज ने राघव पर तोड़ी चुप्पी

शहनाज गिल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में उनके चश्मे पर लिखा है, ‘मुझे परवाह नहीं’. साथ ही कैप्शन के साथ शहनाज ने एक तस्वीर शेयर की. बता दें कि हमेशा से ही शहनाज और राघव ने रिश्ते में होने से इनकार किया है और कहा है कि वे सिर्फ दोस्त हैं. वहीं शहनाज गिल को करण बुलानी की फिल्म ‘थैंक यू फॉर कमिंग में देखा गया था. फिल्म में भूमि पेडनेकर, कुशा कपिला, डॉली सिंह और शिबानी बेदी भी अहम किरदार में नजर आई थीं, उन्होंने सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है.