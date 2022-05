Shehnaaz Gill Open Up About Fame And Other Things: बिग बॉस 13 से अपने जुदा अंदाज से सभी के बीच अपनी खास पहचान बना ली है, बॉलीवुड से लेकर टीवी तक की दुनिया में लोग उनके फैन हो गए हैं. आज हर दिल अजीज शहनाज के लाखों करोड़ों फैन हैं, जो उनकी एक झलक पाने का बेसब्री से इंतजार करते हैं, उनकी लेटेस्ट तस्वीर इंटरनेट पर आते ही धमाल मचा देती है. वैसे बता दें कि वो जल्द ही सलमान खान के साथ काम करती हुई नजर आएंगी और अब उनका इटंरव्यू अफने फेम और सफलता पर भी जमकर वायरल हो रहा है. आज शहनाज लाखों दिलों पर राज करती हैं और वह अपनी पॉपुलैरिटी को कितना एन्जॉय कर रही हैं, इस बात का खुलासा खुद शहनाज ने ही किया है.Also Read - शहनाज गिल ने ट्यूब टॉप पहनकर कराया हॉट फोटोशूट, बोल्डनेस देख थम गईं फैंस की निगाहें

जो फेम मिल रहा है वो पसंद आ रहा है

ईटाइम्स के साथ बातचीत में शहनाज ने खुलासा किया कि ‘जो फेम और प्यार मुझे मिल रहा है, वह मुझे बेहद पसंद आ रहा है. मैं इस पल को एन्जॉय कर रही हूं. यही चीज थी, जिसके लिए मैं कब से तरस रही थी कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग मुझे देखें, पसंद करें.’ अपनी बात को आगे रखते हुए एक्ट्रेस ने कहा ‘यह फेम मुझे मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये मेरे सिर चढ़ गया है.’



मेरे वन लाइनर्स पर लोग वीडियो बनाते हैं

अपने फेम के बारे में बात करते हुए शहनजा ने कहा 'आज मेरे वन लाइनर्स पर लोग वीडियो बनाते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आता है, लेकिन हां! ये सब मेरे सिर नहीं चढ़ा है, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैं यहां हूं तो कल को कुछ भी हो सकता है. सोचो कि जो लोग कहते थे कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे बात तक नहीं करनी आती, इसका एक्सेंट कैसा है… लोग मुझपर हंसते थे और देखो, आज वही मेरी ताकत बन गई है. किसी को कभी भी दूसरों का मजाक नहीं बनाना चाहिए.'