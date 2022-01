Bigg Boss 15 Finale Promo Video: बिग बॉस 15 अपने फिनाले के बहुत नज़दीक है. हर कोई अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को जीतता हुआ देखना चाह रहे हैं. हर साल की तरह इस साल भी बिग बॉस का फिनाले (Bigg Boss 15 Finale) बेहद ग्रैंड तरीके से होगा. फिनाले में सलमान खान (Salman Khan) बड़ी दिलचस्पी से शो को आगे बढ़ाएंगे. इस शो का ग्रैंड फिनाले इस वीकेंड यानी आज 29 और 30 जनवरी को होने के लिए पूरी तरह तैयार है. कलर्स ने अपने सोशल मीडिया पर फिनाले की झलक दिखाते हुए एक प्रोमो (Bigg Boss 15 Finale Promo Video) शेयर किया है जिसमें एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill) नज़र आ रही हैं. इस प्रोमो वीडियो ने हर किसी को इमोशनल कर दिया है और लोग इसे देखने के लिए बेताब हैं.Also Read - Bigg Boss 15 Finale: 15 लाख रुपये लेकर इस कंटेस्टेंट ने शो को कहा अलविदा? अब ये हैं टॉप 3...फैंस को लगेगा करंट

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

Also Read - Urfi Javed कैमरे के सामने एडजस्ट करने लगी कपड़े, बोलीं- नागिन का अगला शिकार कौन? वीडियो हुआ VIRAL

प्रोमो वीडियो में शहनाज़ गिल (Shehnaaz Gill Performance For Sidharth Shukla) अपने बेस्ट फ्रेंड दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला को याद कर रही हैं और उनके लिए परफॉर्म कर रही हैं. शहनाज़ परफॉर्म करते करते सिद्धार्थ की यादों में खो जाती हैं और सलमान खान को देखते ही उनके दर्द का गुबार बाहर निकल जाता है. शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan Got Emotional) से भी ये बर्दाश्त नहीं होता है और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं. गौरतलब है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस 13 जीता था और पिछले साल सितंबर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. सिद्धार्थ बिग बॉस के एक अहम प्लेयर साबित हुए थे. Also Read - Taapsee Pannu नहीं करने वाली थी Looop Lapeta मगर बाद में इस चीज़ की वजह से भर दी हामी, टीवी पर हुआ खुलासा

View this post on Instagram A post shared by ColorsTV (@colorstv)

फिनाले में शहनाज़ के इस परफॉरमेंस ने हर किसी को भावुक कर दिया है. सोशल मीडिया पर लोग इस प्रोमो वीडियो पर खूब रिएक्ट कर रहे हैं और शहनाज़ को हिम्मत दे रहे हैं. बता दें कि ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार शो से रश्मि देसाई भी एविक्ट हो चुकी हैं. ऐसे में टॉप 3 में इस वक्त तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा और प्रतीक सहजपाल बचे हैं.