Shehnaaz Gill poses with Lucifer In New Poster: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों भले ही कैमरे और बाकि चीजों से दूर हो लेकिन उनके पास लगातार प्रोजेक्ट के काम आ रहे हैं और वो धीरे-धीरे ही सही लेकिन अपने नार्मल जिंदगी में वापस आने की पूरी कोशिश कर रही हैं. सितंबर में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन के बाद से ही शहनाज ने खुद को सोशल मीडिया और दुनिया से मानो दूर कर लिया था. लेकिन अब शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने वापसी कर ली है. 2 महीने पहले ही उनकी हौंसला रख मूवी रिलीज हुई थी, जिसे खूब पसंद किया गया वहीं अब शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) पूरी तरह से काम में जुट गई हैं. इसी कड़ी में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल का पोस्ट शेयर किया है जिसे देखकर फैंस हैरार और परेशान हो गए हैं. दरअसल मंगलवार को शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने इंस्टाग्राम पर एक Lucifer का पोस्टर शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस दमदार अंदाज में नजर आ रही हैं. शहनाज का पोस्ट देखकर लग रहा है कि वह जल्द ही नेटफ्लिक्स ( Netflix) के जरिए अपना ओटीटी पर डेब्यू करने वाली हैं.Also Read - Shehnaaz Gill Latest News: अनाथायल में बच्चों के साथ वक्त बिताती नज़र आईं शहनाज़ गिल, फैंस ने बरसाए प्यार भरे कॉमेंट्स | वीडियो देखें

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने हॉलीवुड वेब शो ‘लूसिफर’ (Lucifer) का पोस्टर शेयर किया है. पोस्टर में शहनाज के साथ शो के लीड एक्टर टॉम एलिस नजर आ रहे हैं. तस्वीर में टॉम और शहनाज की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही है. पोस्ट शेयर करते हुए शहनाज गिल कैप्शन में लिखती हैं, ‘असली बिग बॉस तो यहां है, #NetflixIndiaPlayback2021 #Playback2021’. पोस्टर में लिखा भी है ‘Hell को नया हाउसमेट मिल गया है.’पोस्ट में शहनाज का कैप्शन देखकर फैंस बहुत खुश हैं औऱ जल्द ही उन्हें नए रुप में देखने को लिए बेताब हैं. Also Read - सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पहली बार हंसती हुई नजर आई Shehnaaz Gill, अनाथ बच्चों को लगाया गले- Video

View this post on Instagram A post shared by Shehnaaz Gill (@shehnaazgill)

Also Read - Sidharth Shukla की मौत के बाद Shehnaaz Gill का दिखा बोल्ड अंदाज, शॉर्ट ड्रेस में दिखाए जलवे

शहनाज के इस पोस्ट के बाद से फैंस कन्फूयज्ड हैं. उन्हें समझ नहीं आज रहा कि ये हॉलीवुड में शहनाज का एंट्री है या वह ब‍िग बॉस का प्रमोशन कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘सीरीज का प्रमोशन है’ तो किसी ने लिखा ‘मुझे लगता है डब‍िंग किया है.’ वहीं इंस्टाग्राम पर लोग उन्होंने खूब बधाइयां दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ‘शाइनिंग स्टार’. एक अन्य ने लिखा- ‘कहा था न कुछ धमाका होगा’. पोस्टर को देख फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं. वहीं सिद्धार्थ शुक्ला का हार्ट अटैक के कारण 2 सितंबर, 2021 को निधन हो गया था, जिसके बाद से शहनाज गिल पूर तरह से टूट गई थी और महीनों तक उन्होंने हर चीज से खुद को दूर रखा हुआ था. शहनाज दिलजीत दोसांझ की फिल्म ‘हौसला रख’ (Honsla Rakh) के प्रमोशन में भी बेहद कम नजर आ थी, लेकिन उनकी ये फिल्म सुपरहिट रही थी.