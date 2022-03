Shehnaaz Gill Again Remember Sidharth Shukla: ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) के बाद से शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने घर-घर में अपनी पहनाच बना ली और फिल्मों से लेकर म्यूजिक वीडियो तक में वो छाई हुी हैं. हालांकि पिछले कुछ महीनें उन पर बेहद भारी रहे जब अचानक से उनके खास दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ने दुनिया को अलविदा कह दिया. बता दें कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की जोड़ी को लोग खुब पसंद करते थे और दोनों की दोस्ती और प्यार भी फैंस को खुब भाता था. हालांकि एक्टर के चले जानें के बाद से ही शहनाज बेहद अकेली हो गई हैं. ऐसे में हाल ही में शहनाज शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty Kundra) के चैट शो ‘शेप ऑफ यू’ (Shape of You) में दिखाई देने वाली हैं, जहां वह एक बार फिर सिद्धार्थ को याद करती हुई नजर आने वाली हैं.Also Read - Shehnaaz Gill ने शेयर की बचपन की बेहद ही क्यूट तस्वीर, याद करते हुए कहा 'बेफ्रिकी वाला बचपन'...वायरल हुई Pictures

शहनाज गिल जहां भी जाती हैं वह सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हमेशा बात करती हैं. वह शो में शिल्पा से कहती हैं कि सिद्धार्थ हमेशा मुझे हंसते हुए देखना चाहता था. इसके बाद शेप ऑफ यू के प्रोमो में शिल्पा शेट्टी शहनाज गिल से बात करती नजर आ रही हैं. शहनाज शिल्पा से कहती हैं कि अगर हम ठुमके ना मारे तो ये फिगर किस काम का है. इतना ही नहीं शहनाज और शिल्पा वीडियो में ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं. शहनाज योगा मैट पर और गले में बैग डालकर डांस करती नजर आ रही हैं.

बता दें कि शिल्पा शेट्टी के नए शो जिसमें वह बॉलीवुड सेलेब्स से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बात करती हुई नजर आएंगी. शिल्पा के इस नए शो का नाम शेप ऑफ जिसका प्रोमो शिल्पा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उनके शो में जॉन अब्राहम (John Abraham), शमिता शेट्टी, रकुल प्रीत सिंह, जॉन अब्राहम ,बादशाह, शहनाज गिल, जैकलीन फर्नांडिस समेत कई सेलेब्स आने वाले हैं.