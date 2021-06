Shehnaaz Gill fans call her ‘beauty queen’ as she posts new photos: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों सोशल मीडिया की पंसदीदा बनी हुई हैं उनकी तस्वीरें औऱ वीडियो आते ही वायरल हो जाते हैं और इसके साथ ही एक्ट्रेस लगातार काम कर रही हैं और हर दिन अपनी अदाओं से हर किसी को दिवाना बनाती हैं. ऐसे में हाल ही में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें उनका बेहद हॉट और ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है. Also Read - Shehnaaz Gill Hot Photo Shoot: शहनाज गिल ने फिर कराया बोल्ड फोटो शूट! देखें 'पंजाब की कैटरीना कैफ' का ग्लैमरस अंदाज

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की तस्वीरें और वीडियो आते ही छा जाते हैं. शहनाज गिल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव भी रहती हैं और जमकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने हाल ही में बैकलेस फलोरल ड्रेस में अपनी तस्वीरें साझा की हैं. इन तस्वीरों में शहनाज अपनी हसीन अदाएं दिखा रही हैं.



इन तस्वीरों में वह अलग-अलग पोज देते हुए अपनी अदाएं दिखा रही हैं. शहनाज गिल इन तस्वीरों में अपना ग्लैमरस लुक भी दिखा रही हैं. उन्होंने प्रिंटेड आउट फिट पहना हुआ, जिसमें उनका क्लीवेज दिख रहा है. शहनाज गिल का हाल में विवादों में घिर गई हैं. उनका एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में उनका हेल्पिंग अस्सिटेंट उनके जूती पहनाते हुए नजर आ रहा है. इसे लेकर लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.