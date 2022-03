Shehnaaz Gill Shares Childhood Photo: बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) के लिए पिछला साल बेहद मुश्किलों भरा रहा था, एक्ट्रेस ने अफने खास दोस्त और एक तरह से अफने प्यारसिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) को खोया था और महीनों के बाद वो फिर से अब नामर्ल हो रही हैं और साथ ही वो काम पर भी वपास लौट रही हैं. हाल ही में शहनाज गिल को बिग बॉस 15 के फिनाले में सलमान खान (Salman Khan) के साथ देखा गया था और साथ ही वो कई सारे शो का हिस्सा बनी हुई हैं. इसके साथ ही शहनाज गिल सोशल मीडिया पर अब एक्टिव हो गई हैं. सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद वो सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर हो गई थी. लेकिन अब वो खुद को संभाल रही हैं. ऐसे में हाल ही में उन्होंने अपनी एख फोटो शेयर की है जो फैंस को बेहद पसंद आ रही है.Also Read - दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है 'राधे श्याम' का जादू, इंटरनेट पर भारी ट्रैफ़िक की वजह से सर्वर हुए क्रैश

शहनाज गिल ने एक पुरानी तसवीर शेयर की है जिसमें शहनाज गिल नीले रंग की डेनिम मिडी स्कर्ट के साथ एक सफेद फुल स्लीव्स ड्रेस पहने दिख रही हैं. पोस्ट के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “जब सब कुछ इतना शानदार था और जीवन इतना सरल था !!” फोटो में वह बेहद प्यारी लग रही हैं. उन्होंने एक ड्रेस पहना हुआ है, साथ में सैंडिल पहने हुए हैं. छोटे बाल, हेयरबैंड और क्यूटनेस पर अपना दिल हार बैठे हैं. Also Read - Jalsa Teaser: विद्या बालन और शेफाली शाह की फिल्म जलसा का टीजर रिलीज, इस दिन आएगी फिल्म

When everything was so wonderful .and life was so simple !! pic.twitter.com/9TJ9b54ANm

— Shehnaaz Gill (@ishehnaaz_gill) March 3, 2022