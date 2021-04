Shehnaaz Gill ties turban transformation as sikh sardar ji goes viral: ‘बिग बॉस 13’(Bigg Boss 13) की कंटेस्टेंट शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) इन दिनों सोशल मीडिया पर क्वीन बनी हुई हैं औऱ हर कोई उनकी एक झलक का दिवाना होता जा रहा है. हाल ही में शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) कनाडा से वापस लौटी हैं अपनी नई फिल्म की शूटिंग करके लौंटी हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) वहां पर अपनी नई पंजाबी मूवी ‘हौंसला रख’ की शूटिंग कर रही थीं इसमें वो दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के साथ नज़र आएंगी. कनाडा से कई सारी तस्वीरें एक्ट्रेस की वायरल हुई थी औऱ फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. Also Read - Broken But Beautiful 3: Sidharth Shukla की liplock करती फोटो वायरल, ये Shehnaaz नहीं तो फिर कौन है?

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) वैसे तो अकस्र अपनी ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट करती रहती हैं लेकिन इस बार उन्होंने अपने लुक के साथ कुछ नया किया है. दरअसल शहनाज (Shehnaaz Gill) लड़का बन गयी हैं, वो भी पंजाबी मुंडा. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में वे टरबन बांधे नजर आ रही हैं.

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) टरबन लुक में क्यूट लग रही हैं और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये कमाल का लुक शेयर किया है. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की इंस्टाग्रां स्टोरी में आप देख सकते हैं कि शहनाज किसी में मुछो को ताव दे रही हैं. किसी टरबन सिर बंधवा रही हैं.

तस्वीरों में शहनाज बहुत ही क्यूट लग रही हैं, देखते ही देखते उनकी यह तस्वीर वायरल हो गई. इस बीच उनके इस नए लुक की तस्वीरों ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है