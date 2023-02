48 साल के एक्टर नवाजुद्दीन संग रोमांस करेंगी शहनाज! लोगों के दिन कटने हुए मुश्किल

Shehnaaz Gill With Nawazuddin Siddiqui: पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल धीरे-धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और सपने पूरे कर रही है. बिग बॉस 13 में अपने चुलबुले अंदाज से लोगों का दिल जीतने के बाद अब वो बॉलीवुड की एक्ट्रेस बन गई हैं. वे सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से डेब्यू ही नहीं कर रहीं बल्कि उनके म्यूजिक वीडियो भी चर्चा में बने हुए हैं. कुछ दिन पहले उन्हें MC Square और Guru Randhawa के साथ म्यूजिक वीडियो में देखा गया था. लेकिन अब खबर है कि वे 48 साल के अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी के साथ रोमांस करने वाली है. इसी से जुड़ा एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें शहनाज एक म्यूजिक वीडियो में नवाज के साथ रोमांटिक अंदाज में नज़र आने वाली हैं.

यह म्यूजिक वीडियो टैलेंटेड सिंगर बी प्राक का होगा. कहा जा रहा है कि यह गाना ‘शराब’ से जुड़ा होगा. उन्होंने इसके लिए शूटिंग भी की है. भले ही शहनाज, बी प्राक या नवाजुद्दीन ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर यह सच है तो यह काफी सुर्खियां बटोरने वाली है. शहनाज और नवाजुद्दीन को साथ देखने के लिए फैंस भी काफी एक्साइटेड हैं.