Shehnaaz Gill Trolled Because Of Her Bad Behavior With Staff: ‘बिग बॉस 13’ (Bigg Boss 13) फेम एक्ट्रेस और सिंगर शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) जब से घर से बाहर आई है, एक्ट्रेस लगातार अपने काम औऱ साथ ही फिटनेस को लेकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने लॉकडाउन के दौरान भी जमकर काम किया है और अभी भी उनके पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं और वहीं उनके फैंस एक्ट्रेस पर जमकर प्यार लुटाते हैं. लेकिन हाल ही में वायरल हुआ उनका एक वीडियो उनके फैंस को पसंद नहीं आ रहा है और उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया है. Also Read - इस हॉलीवुड सिंगर के गाने पर Shehnaaz Gill ने किया बेहद लाजवाब डांस, कमाल के एक्सप्रेशन देखकर उड़े फैंस के होश- Video

शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो किसी शूटिंग के सेट से अपना काम पूरा करके वापस निकल रही हैं औऱ इस दौरान उन्होंने जो हिल्स पहनी है उसे उनका एक स्टाफ मेंबर निकाल रहा है और इस दौरान उसने शहनाज (Shehnaaz Gill) के पैरों में दूसरी चप्पल भी पहनाई. Also Read - शहनाज गिल इस लुक में आईं नजर, फैंस बोले- क्या गजब की है साइनिंग

शहनाज (Shehnaaz Gill) के इस वीडियो पर जहां फैन्स प्यार बरसा रहे हैं, वहीं कुछ लोगों को शहनाज की यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उन्हें बुरी तरह ट्रोल कर दिया है. कुछ यूजर्स ने शहनाज गिल में एटिट्यूड बताया तो कुछ ने सवाल किया कि सफलता के बाद वो मानवता भूल गई है. लोग कह रहे हैं कि शहनाज को घमंड हो गया है, तो कोई उन्हें याद दिला रहा है कि वह चप्पल पहनाने वाला भी इंसान ही है. कोई उन्हें जमीन पर लौटने की सलाह दे रहा है.