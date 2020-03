नई दिल्ली: अभिनेता और ‘बिग बॉस 13’ के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का कहना है कि वह पंजाबी गायिका शहनाज गिल के जीवन का हिस्सा हमेशा बने रहना पसंद करेंगे. शहनाज हमेशा उनकी दोस्त बनी रहेंगी. सिद्धार्थ और शहनाज के बीच बना रिश्ता ‘बिग बॉस 13’ के दौरान खूब चर्चा में रहा था. सच तो यह है कि उनके प्रशंसकों ने इस जोड़ी को नया नाम दे दिया था ‘सिडनाज’ और इसका हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया करता था.

#SidharthShukla & #ShehnaazGill‘s latest dance rehearsal video! Most probably it’s for an awards show. Take a look :#SidNaaz #HangoverOfSid pic.twitter.com/PDURMgQPcg

— Sarah 💫 (@SamayraKabir) February 25, 2020