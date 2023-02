Shehzada Review: दमदार फैमिली एंटरटेनर है कार्तिक आर्यन की 'शहजादा', जानें कैसी है फिल्म

Shehzada Review In Hindi: बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) की फिल्म शहजादा (Shehzada) आज 17 फरवरी 2023 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई है. फिल्म में कार्तिक आर्यन, कृति सेनन, मनीषा कोइराला, परेश रावल, रोनित रॉय और सचिन खेडेकर मुख्य किरदार में नजर आने वाले हैं. Fस फिल्म को रोहित धवन ने बनाया है, रोहित धवन के साथ कार्तिक की ये पहली फिल्म है. बता दें ‘शहजादा’ 2020 की तेलुगु फिल्म ‘अला वैकुंठप्रेमुलू’ की हिंदी रीमेक है. इस ओरिजनल फिल्म में अल्लू अर्जुन ने लीड रोल निभाया था, फिल्म इसलिए भी खास है कि इसमें कार्तिक पहली बार एक्शन अवतार में दिखने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कैसी है फिल्म.

सिद्धार्थ कनन ने फिल्म को एंटरटेनमेंट का फुल डोज बताया है उनके मुताबिक फिल्म में कॉमेडी, रोमांस और ड्राम भरपूर है. इन सबके बीच फिल्म की रिलीज के बाद ट्विटर पर कई यूजर्स ने ‘शहजादा’ को लेकर अपना रिव्यू दिया है. एक यूजर ने लिखा है,” सॉलिड सीटीमार फैमिली एंटरटेनर, कार्तिक आर्यन फैंटेस्टिक सीटीमार रोल में हैं. कीर्ति सेनन ग्लैमर्स लगी हैं और परेश रावल एक Hoot हैं. सॉन्ग भी अच्छे हैं. सुपहित लोडिंग.”

वहीं एक और यूजर ने लिखा है, “ शहजादा फिल्म एवरेज है. टाइम पास मूवी. कार्तिक आर्यन की ओवरएक्टिंग कम है. कीर्ति सेनन एकदम मस्त है.”

एक अन्य यूजर ने लिखा है,”शहजादा मैसी से फुल हैं, सिंगल हैंडेड सेव बाय कार्तिक आर्यन. उनकी अलग स्क्रीन प्रेजेंस और डायलॉग डिलीवरी यह साबित करती है कि वह अपने सभी कंटेम्परेरिज को पछाड़ने जा रहे हैं. परेशरावल चमके. Kriti Sanon शानदार लग रही हैं. कैची म्यूजिक और अच्छा कैमरावर्क है.”