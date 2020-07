नई दिल्ली: फिल्मकार शेखर कपूर का मानना है कि कंटेंट की गुणवत्ता मायने रखती है, न कि स्क्रीन का आकार. शेखर कपूर ने बुधवार को ट्वीट किया, “लोगों में डर है कि बड़े स्क्रीन के लिए बनी फिल्में कभी भी टीवी, वीडियो या फोन जैसे छोटी स्क्रीन पर प्रभावी नहीं होंगी. मिस्टर इंडिया के 99 प्रतिशत प्रशंसकों ने इसे कभी भी बड़े पर्दे पर नहीं देखा है. और वे अब भी इसे छोटे स्क्रीन पर देखने का आनंद ले रहे हैं. लिहाजा कंटेंट मायने रखता है.” Also Read - जब 'सरदार खान' ने 'बैंडिट क्वीन' के दिनों को किया याद, इस निर्देशक ने सबसे पहले थामा था हाथ

कंटेंट की गुणवत्ता के बारे में फिल्म निर्माता की राय ऐसे समय में आई है, जब देश भर के सिनेमाघर कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए बंद किए गए हैं. जिसके कारण विशेष रूप से छोटे और मध्यम बजट की फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं.

The fear is that films meant for the big screen will never be as effective on small screens like TV, Video or phone. Also Read - shekhar kapur enjoy live show comparatively film shooting | फिल्मों से ज्यादा इस काम को करने में एन्जॉय करते हैं शेखर कपूर

99% of the ardent fans of #MrIndia have never ever seen Mr India on the big screen. And continue to enjoy it on smaller screens.

Its the content that matters!

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 15, 2020