नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन से अब तक देश उभर नहीं पाया है. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां लगातार सुशांत को याद कर रहे हैं. अब फिल्मकार शेखर कपूर (Shekhar Kapur) दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के लिए कुछ करना चाहते हैं. वो चाहते हैं कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह को उनके (कपूर) एक कार्य के जरिए हमेशा के लिए याद किया जाए. उस काम के जरिए, जिसे कपूर हमेशा बहुत खास मानते रहे हैं.

कपूर को उम्मीद है कि किसी न किसी दिन उनकी महत्वाकांक्षी फिल्म 'पानी' बनेगी, और तब वह फिल्म को सुशांत की याद को समर्पित करना चाहेंगे. शेखर ने 'पानी' में लीड मेल भूमिका के लिए दिवंगत अभिनेता को साइन किया था, लेकिन फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई.

उन्होंने बुधवार को ट्वीट किया, "यदि आप देवताओं, या अपनी रचनात्मकता के साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो आपको भक्ति में प्रत्येक चरण पर चलना होगा. विनम्रता में. भगवान के आशीर्वाद से 'पानी' एक दिन बन कर रहेगी. अगर यह बनती है तो, फिल्म सुशांत को समर्पित की जाएगी. पर इस फिल्म में हिस्सा लेने वाले लोग इंसानियत पर चलने वाले होंगे न कि अहंकार पर."

If you want to journey with the Gods, or your creativity, you have to walk each step in devotion. In humility. God willing #Paani will get made one day. If it does, I will dedicate it to Sushant. But it has to be made with partners that walk in humility, not in arrogance. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/pWzTt04IbK

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) July 22, 2020