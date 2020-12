नई दिल्ली: साल 1997 में ‘बैंडिट क्वीन’ का निर्देशन करने वाले फिल्मकार शेखर कपूर (Shekhar Kapur) ने सोशल मीडिया पर अच्छी और एक महान या बेहतरीन कहानी के बीच अंतर पर बात की है. उन्होंने ट्वीट किया, “जिंदगी की सीख : एक अच्छी कहानी क्या है? जिसमें आप आगे क्या होना है, इसके बारे में जानने की ख्वाहिश रखते हैं. वाकई, एक अच्छी कहानी से क्या तात्पर्य है? जिसमें आप किरदारों में अपनी खुद की जिंदगी को देखते हैं. एक महान कहानी क्या है? जिसमें बाकी की दोनों खूबियां तो होती ही हैं, साथ में यह अपने मुद्दे से जुड़े कई सवाल पैदा करती है.” Also Read - एफटीआईआई के अध्यक्ष नियुक्त किए गए शेखर कपूर, 2023 तक होगा कार्यकाल

Lessons of Life : What's a good story? One where you want to know what happens next.

What's a really good story ? Where you see your own life in the characters in the story

What’s a great story? One that achieves all the above, but raises far more questions that it resolves.

— Shekhar Kapur (@shekharkapur) December 28, 2020