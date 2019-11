बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर शेखर रवजियानी (Shekhar Ravjianii) को एक पांच सितारा होटल ने मात्र तीन अंडों के लिए इतना लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जिसे देखकर वो हैरान हो गए. यह बिल अहमदाबाद के हयात रीजेंसी होटल का है. शेखर ने ये बिल ट्विटर पर शेयर किया है जिसके बाद यूजर्स के कई कमेंट इस पर आने लगे. शेखर ने लिखा-“3 उबले अंडों के लिए 1672 रुपये? यह अंडे काफी महंगे पड़े.”सिंगर पापोन ने लिखा- ‘अंडे मुर्गी के ही थे?’

इससे पहले भी बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस को भी केले के लिए काफी ज्यादा पैसे देने पड़े थे.

Rs. 1672 for 3 egg whites???

That was an Eggxorbitant meal 🤯 pic.twitter.com/YJwHlBVoiR

— Shekhar Ravjianii (@ShekharRavjiani) November 14, 2019