मुंबई: सुशांत सिंह के निधन का ग़म अब तक हर किसी के दिल में ताज़ा है. इस हादसे ने अचानक से सबको अंदर से तोड़ दिया है. आम आदमी से लेकर फ़िल्मी हस्तियां अपने अपने तरीके से इस दिवंगत अभिनेता को याद कर रहे हैं. कुछ सेलेब्स ने सुशांत के पटना आवास पर पहुंच कर उनके घरवालों से भी मुलाकात की. इसी सिलसिले में अब प्रसिद्ध अभिनेता शेखर सुमन ने सोमवार को पटना में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से उनके घर पर मुलाकात की. शेखर सुमन ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी. Also Read - महेश भट्ट ने किया 'सड़क 2' का पोस्टर लॉन्च, लोग बोले-हमें कोई दिलचस्पी नहीं है..भाड़ में जाओ!

उन्होंने कहा, “सुशांत के पिताजी से मिला.उनके दुख को साझा किया. हम कुछ देर के लिए बिना कुछ बोले एकसाथ बैठे. वह अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं. मैं महसूस करता हूं कि दुख व्यक्त करने का बेहतरीन तरीका साइलेंस है.” Also Read - सुशांत की को-स्टार आशा नेगी का फूटा ट्रोलर पर गुस्सा, बोलीं- सोशल मीडिया पर ही क्यों जताऊं दुख?

अभिनेता ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, “हम मामले को ऐसे ही जाने नहीं देंगे. हैशटैग जस्टिसफॉरसुशांतफॉरम, हैशटैग सीबीआईइंक्वयारी फॉर सुशांत.” रविवार को शेखर सुमन ने कहा था कि वह पटना में सुशांत के परिजनों और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे. शेखर सुमन ने यह भी कहा कि वह सुशांत सिंह राजपूत के निधन को एक ओपन और शट केस नहीं मानते.

A fight to finish..at Sushan’s house in Patna.won’t give up no matter what. #justiceforSushantforum #CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/oydGzKFwIt

इससे पहले नाना पाटेकर, मनोज तिवारी जैसे और भी अन्य कई हस्तियों ने सुशांत के घर का जायजा लिया. बता दें, निर्माता संदीप सिंह का कहना है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिवारवाले अभी भी उनकी मौत के गम से ऊबर नहीं पाए हैं. सिंह के मुताबिक वह काफी लंबे से सुशांत के मित्र रहे हैं.

#justiceforSushantforum Dearest Sushant,the country is with you,the ppl are with you.we are all seeking justice for you and justice will be done.we will miss you till eternity.#CBIEnquiryForSushant pic.twitter.com/IuPw3wP3kl

— Shekhar Suman (@shekharsuman7) June 26, 2020