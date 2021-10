Sherlyn Chopra Files Sexual Harassment Complaint Against Raj And Shilpa Shetty: अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) ने पोर्न वीडियोज के मामले में फंसे राज कुंद्रा (Raj Kundra)के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई. शर्लिन ने राज कुंद्रा के जेएल स्ट्रीम कंपनी के लिए 3 वीडियोज शूट किये थे, मगर वादे के मुताबिक उन्हें पैसे नहीं दिये गय हैं. शर्लिन ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि, ‘मैंने राज कुंद्रा के खिलाफ यौन उत्पीड़न, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी के लिए FIR दर्ज करवाने के लिए शिकायत दर्ज की है’. गौरतलब है कि जब से राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी केस में सामने आया है, तबसे से शर्लिन चोपड़ा उन पर लगातार हमले कर रही हैं.Also Read - Top Entertainment News: अदाकारा बेगम फर्रुख जाफर का निधन, ऋतिक रोशन ने शुरू की विक्रम वेधा की शूटिंग

शर्लिन (Sherlyn Chopra) ने अपने इस शिकायत दर्ज करवाने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी है.शर्लिन ने मीडिया से बात करते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए वे इसके कैप्शन में लिखती हैं, 'आज मैं अपनी कानूनी टीम के साथ जुहू पुलिस स्टेशन पर गई थी राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने'. वीडियो में शर्लिन को कहते हुए सुना जा सकता है कि, 'लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा कर आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते हैं, उन्हें चूना क्यों लगाते हैं? आप उनको टोपी क्यों पहनाते हैं? क्या ये होता है एथिकल बिजनेस?'.



शर्लिन (Sherlyn Chopra) आगे कहती हैं, 'आपको बिजनेसमैन बनना है तो जाइए सीखिए टाटा से कैसे बिजनेस करते हैं. एथिक्स के साथ करते हैं. जो वादे करते हैं वो निभाते हैं. आप क्या करते हैं? आप आर्टिस्ट के घर पर जाकर उनका यौन शोषण करते हैं. उनके घर पर जाकर उन्हें अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं. बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. जो एक दो फिल्में तेरे हाथ में हैं वो भी छिन जाएगी.

On Oct14, actor Sherlyn Chopra filed a complaint against Raj Kundra&Shilpa Shetty Kundra for allegedly committing fraud against her & mental harassment.

I’ve filed a complaint to register FIR against Raj Kundra for sexual harassment, cheating & criminal intimidation, she said. pic.twitter.com/zYAfV3QSsL

— ANI (@ANI) October 16, 2021