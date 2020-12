Sherlyn Chopra Demand to Bigg Boss Makers to keep camera in Bathroom See Her Hot Pics:- मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा अपनी हॉट और सेक्सी तस्वीरों से हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं. शर्लिन चोपड़ा का असली नाम मोना चोपड़ा है. इंस्टाग्राम पर शर्लिन के कुल 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं. शर्लिन को न्यूड होने से भी बिल्कुल परहेज नहीं है. एक्ट्रेस ने बिग बॉस के लिए भी ऑफर किया गया तब उन्होंने बाथरूम में कैमरा लगाने की मांग की थी. Also Read - Esha Gupta Hot Pics: ईशा गुप्ता की कातिलाना तस्वीरें वायरल, मदहोशी का आलम ना पूछिए जनाब! कत्ल करते हैं खबर भी नहीं होती

शर्लिन ने कहा कि वे कैमरे के सामने नहाना चाहती हैं तो उन्हें सब देख सकें. हालांकि मेकर्स ने शर्लिन की जिद्द को नहीं माना था. वे इस विवादास्पद शो में नज़र तो आईं लेकिन कुछ खास नहीं कर पाईं. और कुछ ही दिनों में शो से बाहर भी हो गईं. इसके बाद शर्लिन एमटीवी के शो स्पिट्सविला में भी दिखाई दी थीं. शर्लिन ने कई फिल्मों में भी काम किया है. लेकिन उनका दायरा बोल्ड फिल्मों तक ही सीमित था.

शर्लिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे 15 साल की थी उन्हें कोई लड़का देखता भी नहीं था. उनकी आंखों पर मोटा चश्मा हुआ करता था. फिर उन्होंने मेकओवर करवाया जिससे उनके सोचने के ढंग में भी बदलाव आया. जिसके बाद वे बेहद बोल्ड हो गईं और मिस आंध्रा बन गईं.शर्लिन ने ट्‍विटर पर यह स्वीकारा था कि वे पैसों के लिए सेक्स करती थीं.