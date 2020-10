Sherlyn Chopra requested Bigg Boss to keep camera in Bathroom: सुशांत सिंह केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद मॉडल और एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा लगातार बॉलीवुड सेलेब्स पर निशाना साध रही हैं. हाल ही में शर्लिन ने डिप्रेशन को लेकर किए कंगना के ट्वीट में लिखा- ‘कंगना जी,सही कहा आपने,ये लोग माल फूंक के डिप्रेशन के नारे लगाते हैं और देश की युवा पीढ़ी को अंधकार में ढकेलते हैं. बता दें, अपनी बोल्ड तस्वीरों और वीडियो के लिए शर्लिन चोपड़ा अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं. इंस्टाग्राम पर शर्लिन के कुल 2.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं. शर्लिन को न्यूड होने से भी बिल्कुल परहेज नहीं है. एक्ट्रेस ने बिग बॉस के लिए भी ऑफर किया गया तब उन्होंने बाथरूम में कैमरा लगाने की मांग की थी. Also Read - Bigg Boss 14 Day 9 Updates : निक्की तंबोली ने जान से कराई मसाज, शहजाद को कहा-इसे तो घर ही...

शर्लिन ने कहा था कि वे सबके सामने नहाना चाहती हैं. शर्लिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वे 15 साल की थी उन्हें कोई लड़का देखता भी नहीं था. उनकी आंखों पर मोटा चश्मा हुआ करता था. फिर उन्होंने मेकओवर करवाया जिससे उनके सोचने के ढंग में भी बदलाव आया. जिसके बाद वे बेहद बोल्ड हो गईं और मिस आंध्रा बन गईं.

शर्लिन ने ट्‍विटर पर यह स्वीकारा था कि वे पैसों के लिए सेक्स करती थीं.