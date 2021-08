Kiara Advani Gets Emotional After Watching One Of Movie Scene See Video: हाल ही में बॉलीवुड फिल्म ‘शेरशाह’ (Shershaah) रिलीज हुई है और लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) ने शानदार एक्टिंग की है और फिल्म का हर एक सीन फैंस के दिलों में उतर गया है औऱ इसके साथ ही लोगों के इसके गाने भी बेहद पसंद आ रहे हैं. ऐसे में अब फिल्म में डिंपल का करिदार करने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी (Kiara Advani) का एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें वो रोती हुई नजर आ रही हैं.Also Read - जीजा आयुष शर्मा को 'शेरशाह' बनते देखना चाहते थे Salman Khan, लेकिन सिद्धार्थ मल्होत्रा बने Hero

सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कियारा (Kiara Advani) फिल्म देखने के दौरान काफी इमोशनल हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कियारा फ्लाइट में अपनी फिल्म 'शेरशाह' (Shershaah) देख रही हैं. वह फिल्म का एक सीन देखकर काफी इमोशनल हो गई हैं. वीडियो में फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है और उसे देखकर कियारा (Kiara Advani) खुद के आंसू को रोक नहीं पाती है.

View this post on Instagram A post shared by kiaraadvani_forever (@kiaraadvani_forever)



यह फिल्म कैप्टन विक्रम बत्रा की लाइफ पर बनी है. कियारा और सिद्धार्थ ने विक्रम बत्रा और उनकी गर्लफ्रेंड डिंपल की लव स्टोरी को बड़े पर्दे पर बखूबी पेश किया है. हाल ही में फिल्म फिल्म के सक्सेस पर कियारा और सिद्धार्थ ने एक छोटी सी पार्टी भी रखी थी, जिसमें फिल्म से जुड़े सभी स्टार्स शामिल हुए थे.