फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर को पानी से बहुत प्यार है. यही वजह है कि वे अक्सर बीच पर टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आती हैं. कुछ वक्त पहले भी शिबानी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें उनके साथ फरहान भी थे. दोनों का बैक नज़र आ रहा था. पानी के बीचों बीच ये कपल ढलते सूरज को देखते हुए दिखाई दिए.

इस शेयर तस्वीर को कैप्शन देते हुए शिबानी ने लिखा, "माई हैप्पी प्लेस." उन्होंने कैप्शन में प्रेमी फरहान अख्तर को भी टैग किया. वहीं फरहान अख्तर ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल से इस वेकेशन की फोटोज शेयर की है.

View this post on Instagram A post shared by Shibani Dandekar (@shibanidandekar)

वर्कफ्रंट की बात करें तो, फरहान अगली बार राकेश ओमप्रकाश मेहरा की फिल्म ‘तूफान’ में दिखाई देंगे, जिसमें मृणाल ठाकुर भी हैं. फिल्म बॉक्सिंग के ऊपर आधारित है.