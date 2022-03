Shibani Dandekar Weird Dance: फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) और एंकर और एक्ट्रेस शिबानी दांडेकर (Shibani Dandekar) शादी के बाद से सुर्खियों में छाए हुए हैं. शिबानी इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. हाल ही में शिबानी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो मेकअप रूम में अजीबों-गरीब हरकत कर रही हैं. शिबानी अपना मेकअप करवा रही होती हैं फिर अचानक से म्यूजिक बजने लगता है और वहां मौजूद वे आर्टिस्ट के साथ डिफरेंट पोज़ में बीट पर डांस करने लगती हैं. डांस भी इतना अजीब है कि लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है. यही नहीं इंस्टाग्राम पर मौजूद इस वीडियो का जरा कैप्शन भी पढ़ लीजिए.Also Read - The Kashmir Files: जान पर खेल कर बनाई है विवेक अग्निहोत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स', बोले- जब टेररिज्म की बात होती है कोई बचाने नहीं आता

शिबानी ने लिखा- I actually have no idea what the f…k we are doing here 😂 I just know we had a great time doing it! Love my people. मुझे खुद नहीं पता कि हो क्या रहा है.

View this post on Instagram A post shared by Shibani Dandekar-Akhtar (@shibanidandekar)

फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर ने बीती 19 फरवरी को शादी की है. बता दें कि फरहान पहली शादी से दो बेटियों के पिता हैं, उनकी बेटियां शाक्या और अकीरा फरहान की शादी में भी शामिल हुई थीं.