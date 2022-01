Shilpa Shetty Acquitted of the Charge of Spreading Obscenity: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) को 15 साल पहले अश्लीलता फैलाने के केस से बरी कर दिया गया है. शिल्पा के खिलाफ राजस्थान के अलवर में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया था. शिल्पा ने साल 2007 में एक किस को लेकर सुर्खियां बटोरी थीं. दिल्ली में एड्स जागरूकता अभियान के तहत जब मंच पर अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गेरे ने शिल्पा को किस किया तो उन्हें खूब आलोचना का शिकार होना पड़ा था. हालांकि, बाद में रिचर्ड ने पूरे देश से माफी मांग ली थी. शिल्पा को इस केस से बरी करते वक्त कोर्ट ने कहा कि वे इस केस में दोषी नहीं बल्कि पीड़ित हैं.Also Read - पाकिस्तानी फिल्मों में इन बॉलीवुड सेलेब्स ने किया है काम, करोड़ों किया चार्ज...लिस्ट देखकर नहीं होगा यकीन

कोर्ट ने कहा कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया. उन्होंने उस वक्त इस बात का विरोध नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि वे दोषी हो जाती हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो शिल्पा अपनी अगली फिल्म निक्कमें में नज़र आएंगी.