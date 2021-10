Shilpa Shetty and Raj Kundra file a defamation Case of Rs 50 crores against Sherlyn Chopra News: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी (Actor Shilpa Shetty) और उनके पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने एक्‍ट्रेस एवं मॉडल शर्लिन चोपड़ा (Sherlyn Chopra) के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का केस (defamation Case) दर्ज किया है. बता दें कि शर्लिन चौपड़ा ने राज कुंद्रा और उनकी पत्‍नी शिल्‍पा शेट्टी के खिलाफ पिछले हफ्ते यौन उत्‍पीड़न, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी देने के मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. शर्लिन ने मुंबई के जुहू पुलिस थाने अंडरवर्ल्‍ड से धमकी दिलवाने का भी आरोप लगाया था.Also Read - Mahima Chaudhary ने खोला बॉलीवुड में 'वर्जिनिटी' का राज़, बोलीं- उस वक्त लगा मैं मर रही हूं

शर्लिन ने अपनी शिकायत दर्ज कराने के बारे में जब बातें की थीं तो राज कुंद्रा और शिल्‍पा शेट्टी के वकील ने उन्‍हें प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करने से पहले चेताया था. वकील ने कहा था कि शर्लिन चौपड़ा जो बयान दे रही हैं, वे कानून के दायरे में होने चाहिए. सार्वजनिक रूप से कही गई उनकी हर बात का उपयोग उनके खिलाफ अदालत में किया जाएगा. शर्लिन को चेतावनी देने के बाद अब राज कुंद्रा और शिल्‍पा शेट्टी ने 50 करोड़ का मानहानि का केस दायर कर दिया है.

बता दें कि शर्लिन चोपड़ा ने तीन महीने पहले जुलाई में दावा किया था कि राज कुंद्रा ने दो साल पहले 2019 में मेरे घर पर अचानक आकर यौन दुर्व्‍यवहार किया था. शर्लिन ने कहा था कि राज कुंद्रा ने उन्हें जबरन किस किया था.

शर्लिन ने मुंबई पुलिस से शिकायत में आरोप लगाया था कि राज कुंद्रा ने तीन वीडियो शूट किए थे, लेकिन तय पैसे वादे के अनुसार नहीं दिए गए हैं. शर्लिन ने यह भी कहा था कि राज कुंद्रा अंग प्रदर्शन करवाने के बाद भी आर्टिस्‍ट को पैसा नहीं चुकाते हैं.

राज कुंद्रा पोर्न फिल्म केस में दो महीने तक जेल में बंद रहे थे. एक्‍ट्रेस गहना वशिष्ठ ने दावा किया था कि शर्लिन चौपड़ा ने ही राज कुंद्रा को बोल्ड कंटेंट इंडस्ट्री में खींचा था. शर्लिन केवल ध्यान खींचने के लिए राज कुंद्रा पर कीचड़ उछाल रही हैं. अब इसीलिए वे शिल्पा शेट्‌टी को भी निशाना बना रही हैं.