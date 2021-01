Shilpa Shetty and shamita Shetty dance video viral on shammi Kapoor famous Song badan pe sitare- बॉलीवुड अभिनेत्री शमिता शेट्टी ने गुरुवार को एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह अपनी बहन शिल्पा शेट्टी संग मोहम्मद रफी के मशहूर गीत ‘बदन पे सितारों’ पर झूमती हुई नजर आ रही हैं, जिन्हें वह प्यार से मंकी कहकर बुलाती हैं. अपने सत्यापित इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को साझा करते हुए शमिता ने लिखा, “मंकी को अचानक से क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वह हमेशा मेरी फेवरेट डांस पार्टनर बनी रहेगी!! उसे ढेर सारा प्यार.” Also Read - Buffalo Viral Video: गई भैंस पानी में! अंडरवॉटर वीडियो देख सन्न रह गए लोग...

वीडियो में एक सिंगर हाथ में गिटार लिए इस गाने पर अपनी प्रस्तुति देते नजर आ रहा है, जबकि शिल्पा और शमिता एक-दूसरे के साथ डांस करती दिखाई दे रही हैं.

यह वीडियो दिसंबर में शूट किया हुआ मालूम पड़ता है, जहां क्रिसमस के दौरान ये गोवा में फैमिली वेकेशन पर गए हुए थे.

अभिनय की बात करें, तो शमिता हाल ही में मर्डर मिस्ट्री वेब सीरीज ‘ब्लैक विडो’ में नजर आई हैं, वहीं शिल्पा ‘हंगामा 2’ और ‘निकम्मा’ जैसी फिल्मों के साथ बॉलीवुड में अपना कमबैक करने जा रही हैं.