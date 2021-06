Shilpa Shetty asked about married women from Raj Kundra-अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने एक रिएलिटी टीवी शो के सेट पर यह कहा कि उनके पति गाना नहीं गा सकते हैं. यह किस्सा ‘सुपर डांसर : चैप्टर 4’ के सेट का है, जिसमें शिल्पा बतौर जज की भूमिका में हैं. इसके एक आगामी एपिसोड में मशहूर गायक कुमार सानू को गेस्ट जज के तौर पर देखा जाएगा और इसी एपिसोड में शिल्पा यह कहती हुई नजर आएंगी कि उनके पति राज कुंद्रा को गाना गाने नहीं आता है. Also Read - Shilpa Shetty इस बॉलीवुड एक्टर के प्यार में हो गईं थी पागल, 22 की उम्र में खो दी थी वर्जिनिटी...

एपिसोड में प्रतिभागियों को कुमार सानू के नब्बे के दशक के हिट गानों पर डांस करते देखा जाएगा. इसके अलावा, गायक पुरानी यादों को ताजा करते हुए खुद भी अपने दो-चार गाने गाएंगे.

इस दौरान शिल्पा कुमार सानू से रिक्वेस्ट करती हैं कि वह फिल्म ‘कभी हां कभी ना’ से ‘वह तो है अलबेला’ गाने को गाए, क्योंकि यह उनके पति के पसंदीदा गानों में से एक है.

शिल्पा कहती हैं, “राज परफेक्ट हैं, लेकिन उन्हें गाना गाने नहीं आता है. जिस पल उन्होंने इस गीत को गाने की कोशिश की थी, तब मैंने समझ लिया था कि गाना गाना उनके बस का नहीं है . अब मैं उम्मीद करती हूं कि वह जान जाएंगे कि गाना आखिर गाते कैसे हैं.”

इधर कुमार सानू ने भी कहा कि वह ये सभी गाने पहली बार किसी रियलिटी शो में गा रहे हैं.

इस गाने के बाद वह कहते हैं, “मैं राज कुंद्रा से कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह कितने भी अच्छे या बुरे गायक क्यों न हो, जब भी उन्हें मेरी जरूरत होगी, मैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा.”

‘सुपर डांसर : चैप्टर 4’ का प्रसारण सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर किया जाता है.