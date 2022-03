Shilpa Shetty Attacked Rohit Shetty With A Glass Bottle: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों सोनी टीवी के रिएलिटी शो ‘इंडियाज़ गॉट टैलेंट’ (India’s Got Talent) में बतौर जज नज़र आ रही हैं. शो में इस वीकेंड फेमस फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) मेहमान बनकर नज़र आने वाले हैं. ऐसे में जाहिर सी बात है कि शो में जमकर मस्ती और धमाल होने वाला है. इसी दौरान सेट से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, हालांकि इस वीडियो में वो मस्ती नहीं बल्कि गुस्से में नजर आ रही हैं और उन्होंने अपने गुस्से में रोहित शेट्टी पर कांच की बोतल दे मारी, जिसके बाद उनसे साथ बैठे जज बादशाह बेहद डरे हुए नजर आ रहे थे. (Shilpa Shetty Attacked Rohit Shetty With A Glass Bottle)Also Read - बॉबी देओल ने अपनी इस हरकत के लिए ऐश्वर्या राय से मांगी माफी, बोले- पहले ही इतना...Watch Video

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें शिल्पा कुछ ऐसा करती नजर आ रही हैं जैसा उनमे कोई उम्मीद नहीं करता. शिल्पा रोहित शेट्टी को बुलाती हैं लेकिन वो बादशाह से बात करते हुए बिजी दिखते हैं. जब काफी बुलाने पर भी रोहित नहीं सुनते तो शिल्पा हाथ में कांच की बोतल पकड़ती हैं और रोहित के हाथ पर फोड़ देती हैं और इसके बाद रोहित ने गुस्से में उनके कहा 'पागल है क्या?'

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)



इसके साथ ही शिल्पा ने रोहित के साथ मिलकर 'चेन्नई एक्सप्रेस' का मज़ेदार सीन 'तंगाबली' रीक्रिएट किया, शिल्पा और रोहित उन्हें तंगाबली सीन करते नजर आ रहे हैं. रोहित शाहरुख बनते हैं और शिल्पा…दीपिका. वीडियो में दिख रहा है कि दोनों बकायदा बेड पर लेटे हुए हैं और शिल्पा अपने अंदाज में तंगाबली वाला डायलॉग दोहराती हुई नजर आ रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial)

बता दें कि इंडिया गॉट टैलेंट में देश भर के अलग-अलग हिस्सों से हैरान करने वाले टैलेंट पहुंच रहे हैं. इस शो को किरण खेर (Kiran kher), मनोज मुंतशिर(Manoj Muntashir),बादशाह और शिल्पा शेट्टी कर रही हैं. रोहित शेट्टी बतौर गेस्ट इस शो में पहुंचे हैं, आनेवाले एपिसोड में कई टैलेंट को परखते ये जज नजर आएंगे.