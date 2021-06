Shilpa Shetty Birthday, Controversy and Unknown Facts: बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न और अपनी अदाकारी से जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी आज अपना (Happy Birthday Shilpa Shetty) जन्मदिन मना रही हैं. 8 जून 1975 मंगलौर, कर्नाटक में जन्मी शिल्पा अपनी खूबसूरती और फैशन स्टाइल के साथ ही अपने अभिनय से देश के अलावा विदेशों के भी लाखों दिलों को धड़काती हैं. शिल्पा ने साल 1991 में महज 16 साल की उम्र में एक विज्ञापन से अपने करियर की शुरुआत की. उसके बाद उन्होंने साल 1993 में आई फिल्म बाज़ीगर से फ़िल्मी दुनिया में कदम रख दिया. एक्ट्रेस के बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी और रोचक (Unknown-Interesting Facts about Shilpa Shetty) बातें: Also Read - Shilpa Shetty का कोरोना में पॉजेटिव रहने का मंत्र, जब आपको लगता है कि आपके आस पास सब कुछ भारी है तब...

-शिल्पा शेट्टी ने बचपन में ही भरतनाट्यम की नृत्य कला सीखी थी और अपनी स्कूल की वॉलीबॉल टीम की कप्तान के साथ-साथ 'कराटे' में ब्लैक बेल्ट भी थी.

– साल 2009 में शिल्‍पा पर राज कुंद्रा की पहली पत्नी ने आरोप लगाया कि उनकी वजह से उनके पति ने उन्हें तलाक दिया है, हालांकि बाद में राज कुंद्रा की पत्‍नी ने इसके लिए माफी मांग ली.

-साल 2006 में शिल्पा शेट्टी के खिलाफ अश्‍लीलता को बढ़ावा देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है.

-मुंबई में एड्स अवेयरनेस के एक कार्यक्रम में हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गियर ने शिल्पा को बाहों में भरा और काफी देर तक किस किया था. इसके बाद घटना को लेकर काफी विवाद भी हुआ था.

-वह रियलिटी शो बिग ब्रदर की विजेता भी रह चुकी हैं.

-शिल्पा शेट्टी के साथ कई लोगों का नाम जुड़ चुका है लेकिन अगर उनके पहले अफेयर्स की बात करें तो वह अक्षय कुमार के साथ ही जोड़ा जाता है. शिल्पा शेट्टी ने 90 के दशक में ही खुद के और अक्षय कुमार के बारे में अफेयर की खबरें छापने के लिए एक मैगजीन के खिलाफ केस किया था.

-साल 2009 में शिल्पा ने जाने माने उद्योगपति राज कुंद्रा के साथ शादी की.