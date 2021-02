Shilpa Shetty Enjoying Holiday At Maldives With Husband Raj Kundra see Romantic Viral Video: बॉलीवुड ती एक्ट्रेस शिल्पा (Shilpa Shetty) इन दिनों अपने पति राज कुंद्रा (Raj Kundra) के साथ मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. इस दौरान एक्ट्रेस ने अपने इंस्टग्राम पर काफी सारी फोटोज़ भी शेयर की हैं. वहीं शिल्पा (Shilpa Shetty) के पति राज कुंद्रा (Raj Kundra)ने भी मालदीव्स से कई सारी तस्वीरें शेयर की है. ऐसे में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने अपनी कुछ फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. जिन्हें देखकर फैंस ने उनकी तारीफो के पुल बांध दिए हैं. Also Read - शिल्पा शेट्टी बनीं पॉप सिंगर रिहाना, 'फ्राइडे नाइट' को लेकर हैं ये उम्मीदें...शेयर किया मजेदार Video

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो डॉलफिन्स के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो में शिल्पा (Shilpa Shetty) कह रही हैं कि डॉलफिन्स देखने का मौका बहुत कम मिलता है लेकिन आखिर कार मुझे ये देखने को मिल गया.यह एक स्पेशल शो की तरह लग रहा है. Also Read - शिल्पा शेट्टी के लिए क्यों खास है 15 नंबर? इस VIDEO ने उठाया है पर्दा

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)

View this post on Instagram A post shared by Raj Kundra (@rajkundra9)



इस वीडियो के बैकग्राउंड में शाहरुख खान की फिल्म ‘डर’ का गाना ‘तू है मेरी किरण’ चल रहा है.इस वक्त शिल्पा (Shilpa Shetty) और राज कुंद्रा (Raj Kundra) अपने कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स के साथ मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं और जमकर फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं.