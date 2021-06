Shilpa Shetty Black Saree Price Will Blow Your Mind: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने हाल ही में अपना 46वां बर्थडे (Shilpa Shetty 46th Birthday) मनाया है, इसके साथ ही एक्ट्रेस का पूरा परिवार अबी कोरोना मुक्त हुआ है जिसकी वजह से वो बेहद खशु हैं. ऐसे में शिल्पा (Shilpa Shetty) अपने काम पर वापस आ गई हैं औऱ वो सोशल मीडिया पर भी आए दिन अपने सेक्सी और हॉट तस्वीरें शेर करती रहती हैं जो फैंस को खुब पसंद आती है. Also Read - Raj Kundra ने शेयर किया Shilpa Shetty के साथ बेहद फनी थ्रोबैक वीडियो, कहा 'लॉकडाउन शुरू हो चुका है...'

एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) इन दिनों टीवी के डांसिंग रिएलिटी शो 'सुपर डांसर चैप्टर 4' (Super Dancer Chapter 4 ) में जज की भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में उन्होंने इसी सेट पर डिजाइनर रिती अर्नेजा के कलेक्शन की साड़ी पहनी जिसकी कीमत करीन 46 हजार रुपए है.



शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने इसकी झलक अपने सोशल मीडिया पर भी दिखाई है. शिल्पा (Shilpa Shetty) ने जो साड़ी पहनी है, यह ब्लैक वेलवेट स्कर्ट साड़ी पर क्रॉप टॉप है और साथी ही पल्लू भी जुड़ा हुआ है. पूरे ब्लाउज और पल्लू पर जरदोजी की सुंदर कढ़ाई की गई है, इसका लुक हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है. इस तस्वीर के साथ शिल्पा ने लिखा है ‘बी यू दुनिया खुद तुम्हे अपना लेगी’.