शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) फिल्म 'हंगामा 2' (Hungama 2) से कमबैक कर रही हैं और हाल ही में फिल्म का ट्रेलर और साथ ही शिल्पा (Shilpa Shetty) का मशहूर गाना 'चुरा के दिल मेरा 2.0' आया है जिसे फैंस ने बेहद पसंद किया है. ऐसे में एक्ट्रेस इन दिनों अपने आने वाली फिल्म 'हंगामा 2' (Hungama 2) के प्रमोशन में व्यस्त है. ऐसे मे हाल ही में शिल्पा (Shilpa Shetty) को प्रमोशन करते हुए देखा गया है, लेकिन यूजर्स ने उनके बोल्ड ड्रेस के लिए उन्हें ट्रोल कर दिया.

'हंगामा 2' (Hungama 2) के प्रमोशन में पहुंचीं शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) यहां बरगंडी कलर के क्रॉप टॉप और लॉन्ग ब्राउन कलर के लैदर स्कर्ट में नजर आईं. फिल्म प्रमोशन के दौरान पहनी इस ड्रेस को लेकर एक तरफ जहां कुछ लोग पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इसे बहूदा बता दिया.

एक ट्रोल ने शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) के ड्रेस पर लिखा है है, ब्लाउज पहनना भूल गईं? वहीं एक यूजर ने उन्हें घमंडी बताया है तो एक ने मास्क पर भी सवाल उठाया है. एक यूजर ने कपड़ों पर कमेंट करते हुए लिखा- 'इतना पैसा होने के बाद भी ये लोग बिना कपड़ों के घूमते हैं.' वहीं कुछ यूजर मीजान जाफरी से मजाक करने को लेकर भी शिल्पा शेट्टी को ट्रोल कर रहे हैं.