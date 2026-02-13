By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Raj Kundra-Tejasswi Prakash Viral Moment: 'भाभी' सुनते ही बिदक गईं एक्ट्रेस बोलीं-Stop It Yaar
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस Tejasswi Prakash का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्र उन्हें भाभी कहकर बुला रहे हैं.
टीवी की मशहूर एक्ट्रेस Tejasswi Prakash इन दिनों अपने ब्वॉयफ्रेंड करण कुंद्रा के साथ रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. लोग जब भी इन्हें साथ देखते हैं तो एक ही सवाल पूछते हैं कि शादी कब करोगे? इसी बीच एक्ट्रेस को ‘ऑल स्टार टेनिस बॉल क्रिकेट लीग’ में स्पॉट किया गया. शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा वहां पहले से ही मौजूद थे. जैसे ही उन्होंने तेजस्वी को देखा तो भाभी…भाभी चिल्लाना शुरू कर दिया. उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
राज कुंद्रा ने बुलाया भाभी
राजकुंद्रा जब तेजस्वी को सरेआम भाभी बुलाते हैं तो एक्ट्रेस इरिटेट हो जाती हैं और उन्हें चुप रहने को कहती हैं. तेजस्वी कहती हैं- Stop it yaar. सोशल मीडिया पर यूजर्स इस क्लिप को बार-बार देख रहे हैं. कुछ इसे ओवरफ्रेंडली मज़ाक बता रहे हैं, तो कुछ तेजस्वी के स्टैंड को पूरी तरह जायज़ ठहरा रहे हैं.
वायरल वीडियो
तेजस्वी की बात करें तो टीवी की ये ‘नागिन’ अपनी बात बेबाकी से रखती हैं और अपने चुलबुले अंदाज के लिए जानी जाती हैं. हालांकि इस पर करण कुंद्रा की तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है. लेकिन इंटरनेट पर ये पल awkward yet viral टैग के साथ ट्रेंड कर रहा है.
बिग बॉस में पसंद की गई केमेस्ट्री
बता दें, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की केमेस्ट्री को बिग बॉस 15 में बहुत पसंद किया गया था. दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं. फैंस इन्हें ‘तेजरन’ कहकर बुलाते हैं. ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री से लेकर ऑफ-स्क्रीन बॉन्ड तक, “TejRan” हर मौके पर ट्रेंड करता है.
दोनों का अलग अंदाज
तेजस्वी जहां अपनी बेबाकी और स्ट्रॉन्ग स्टैंड के लिए जानी जाती हैं, वहीं करण का सपोर्टिव और प्रोटेक्टिव रवैया फैंस को खूब पसंद आता है. दोनों साथ में कई इवेंट्स में देखे जाते हैं. यही वजह है कि इनसे जुड़ी छोटी से छोटी बात भी वायरल हो जाती है.
