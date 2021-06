Raj Kundra on Shilpa Shetty And Also Ex wife Kavita: कविता कुंद्रा (Kavita Kundra) से तलाक के बाद राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने करीब 15 सालों के बाद अपनी एक्स वाइफ को लेकर चुप्पी तोड़ी है और कई सारे राज पर से पर्दा उठाया है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. दरअसल सालों से मीडिया में ये खबरें थी कि कविता (Kavita Kundra) और राज (Raj Kundra) के बीच में शिल्पा (Shilpa Shetty) आग गई थी. ऐसे में अब सालों बाद राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने अपनी पूरी कहानी बताई है. Also Read - ये हैं Raj Kundra की पहली पत्नी, हुस्न में लाजवाब! प्रेग्नेंसी के दौरान पति का Shilpa Shetty से चलने लगा था चक्कर

राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने एक इंटरव्यू में कहा, ‘मैं नौ महीने कविता से अलग होने के बाद कोर्ट अपनी बेटी की कस्टडी के लए पहुंचा, इस दौरान मेरी मुलाकात शिल्पा शेट्टी से हमारे म्युचुअल फ्रेंड के जरिए मिला था. ऐसे में मेरी पत्नी ने शिल्पा के खिलाफ खबर लिखने के लिए यूके के एक अखबार को हजारों पाउंड दिए थे. कविता ने कहा था कि ऐसी खबर चलाई जाए कि शिल्पा ने ही उनकी शादी तुड़वाई है’. Also Read - Akshay Kumar से लेकर शादीशुदा अनुभव सिन्हा तक, इन फिल्मी हस्तियों के प्यार में पागल थीं Shilpa Shetty- See BF List

राज (Raj Kundra) के मुताबिक, ‘तलाक के एग्रामेंट करोड़ों रुपए में हुआ था, कविता ने मुझसे विनती की थी कि मरे बच्चों से दूर रहे. अगर मेरे बच्चे को मेरी जरूरत होगी तो वह जानते हैं कि मैं कहां मिलूंगा.’ राज (Raj Kundra) आगे कहते है, ‘शिल्पा शेट्टी को इस पूरे घटनाक्रम से बेहद धक्का लगा था, लेकिन उन्होंने इस इमोशनल टाइम में मुझे काफी सपोर्ट किया था. मेरी बहन जब वापस ब्रिटेन चली गई तो मैंने सच्चाई बताना चाहता था.’ Also Read - कोरोना काल में ऐसे प्यार कर रहे हैं Shilpa Shetty और Raj Kundra, कांच की खिड़की से झलक रहा है इश्क़

राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने बातचीत में कहा कि आप सच्चाई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते, खासकर तब, जब इसमें कई परिवार शामिल हों. उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनके बहन के पति के काफी क्लोज आ गई थीं. मेरी मां ने मेरी पूर्व पत्नी और बहन के पति को कई बार आपत्तिजनक स्थितियों में रंगेहाथ पकड़ा था.

राज कुंद्रा (Raj Kundra) ने बताया कि शिल्पा नहीं चाहती थी कि इतने सालों की चुप्पी को मैं तोड़ दूं. लेकिन जब एक बार फिर से पुरानी स्टोरीज वायरल होने लगी, तो इन लेखों की टाइमिंग ने मुझे परेशान कर दिया और मैंने ये तय कर लिया कि अब बहुत हो गया.