Shilpa Shetty Share Interesting Story During Baazigar Shooting And Say These Things About Shahrukh Khan: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) एक बार फिर से फिल्मों में वापसी करने वाली हैं औऱ दो फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं. वहीं वो टीवी में भी जमकर काम करती रहती हैं. शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) डांस शो ‘सुपर डांसर’ (Super Dancer) की जज भी रह चुकी हैं. ऐसे में एक्ट्रेस अपने वाले रिएलीटी शो के लिए इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के मंच पर सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) को प्रमोट करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने जमकर मस्ती की साथ ही शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) एक मजेदार किस का किस्सा बताया और अपने को स्टार की तारीफ भी की. Also Read - जंगल में राजपाल यादव के साथ रोमांटिक हुईं Shilpa Shetty, हाथ पकड़कर ऐसे कर रही हैं डांस- Viral Video

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) सुपर डांसर चैप्टर 4 (Super Dancer 4) के अन्य जजेस गीता कपूर (Geeta Kapoor) और अनुराग बसु (Anurag Basu) के साथ टीवी शो इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) के मंच पर पहुंची. शो में शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) ने फिल्म बाजीगर से जुड़ी अपनी यादें भी साझा कीं और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बारे मेंकई सारे बातें कही. शिल्पा (Shilpa Shetty) ने कहा, ‘मेरी पहली फिल्म बाजीगर (Baazigar) थी और शूटिंग में शाहरुख खान (Shahrukh Khan) ने खूब मेरी मदद की थी. शाहरुख (Shahrukh Khan) की वजह से मेरा लिप सिंक परफेक्ट हो पाया था’. Also Read - Shilpa shetty Photos: ये किसे फ्लाइंग किस दे रही हैं शिल्पा शेट्टी..! तस्वीरें देख आप भी हार जाएंगे दिल

View this post on Instagram A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty)



शिल्पा शेट्टी ने आगे कहा, ‘बाजीगर’ मेरी डेब्यू ​फिल्म होने की वजह से मैं काफी नर्वस थी, ऐसे में शहरुख ने मेरी बहुत ​की. वह बड़े स्वीट थे और वो हमेशा मेरे सीन्स में मदद करते थे. हम फिल्म के हिट गाने ‘ऐ मेरे हमसफर’ की शूटिंग कर रहे थे और मुझे इस गाने के बोल पर लिप सिंक करना था, लेकिन मैं इसे ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी. ऐसे में शाहरुख ने एक जेंटलमैन की तरह इस गाने के बोल पकड़ने में मेरी मदद की और मुझे सही ढंग से लिप सिंग करने की टेक्निक बताई, इसके बाद मैनें इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाया’.