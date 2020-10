Also Read - अजय देवगन से लेकर शिल्पा शेट्टी तक, कुछ इस अंदाज़ में फ़िल्मी हस्तियों ने किया 'शहंशाह' को बर्थडे विश

View this post on Instagram

Also Read - VIDEO: शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कर रही हैं गणेश चतुर्थी की तैयारियां, 'बप्पा' के लिए ऐसे सज रहा घर

On the auspicious occasion of Ashtami today, we were fortunate and blessed with our very own DEVI , 🧿Samisha 🧿her first Navratri, so performed the Kanya Pooja, with her and 8 little girls, welcomed with all precautions taken 🤦🏽‍♀️😇 Our way of paying gratitude to the Supreme Goddess Maha Gauri today and her nine divine forms. This year, however, we masked up and did the Pooja keeping all the safety measures in mind, nevertheless, a beautiful feeling to serve and pamper these little girls❤️ 🌷 Jai Mata Di 🌷 @rajkundra9 @shamitashetty_official . . . . . #HappyNavratri #Ashtami #KanchikaPooja #KanjakPooja #blessed #gratitude #DurgaMaa #JaiMataDi