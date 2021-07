Raj Kundra Pornography Case: पॉर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार हुए बिजनेसमैन राज कुंद्रा (Raj Kundra) की पत्नी और अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) से भी कल क्राइब ब्रांच ने कई घंटो तक बातचीत की है. हालांकि शिल्पा को कही जाना नहीं पड़ा, खुद क्राइब ब्रांच की टीम उनके बंगले पर आई थी. बता दें कि शुक्रवार को जैसे ही कोर्ट ने राज कुंद्रा को पुलिस हिरासत में भेजा वैसे ही क्राइम उसे अपने साथ उसके घर ले गई जहां पर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी भी मौजूद थीं. इस पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी से तमाम सवाल पूछे गए.Also Read - Raj Kundra Pornography Case: क्राइम ब्रांच ने शिल्पा शेट्टी से की पूछताछ, राज कुंद्रा को वापस भेजा गया जेल- जानें अपडेट

ऐसे में समाचार एजेंसी ANI ने मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि शिल्पा शेट्टी ने कहा कि उन्हें हॉटशॉट्स (HotShots)के बारे में असल जानकारी नहीं थी और उनका इस ऐप यानि की हॉटशॉट्स (HotShots) से कुछ लेना देना नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने क्राइम ब्रांच के सामने ये भी कहा कि इरोटिका वीडियो और पोर्न में फर्क होता है. साथ ही शिल्पा ने पति का साथ देते हुए कहा कि राज भी पोर्न कंटेंट में शामिल नहीं थे. Also Read - Raj Kundra Case: राज कुंद्रा को नहीं मिली राहत, 27 जुलाई तक जेल में रहना होगा...ऑनलाइन बैटिंग में भी जुड़ा नाम

Shilpa Shetty said that she wasn’t aware of the exact content of HotShots. She claimed that she has nothing to do with HotShots. She mentioned that erotica is different from porn & her husband Raj Kundra wasn’t involved in producing porn content: Mumbai Police Sources

