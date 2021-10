Bollywood Actresses Who Went Bald: बॉलीवुड की दुनिया में हर कलाकार अपने किरदार को निखारने के लिए बहुत मेहनत करता है. बी टाउन में ऐसे कई एक्टर और एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने रोल के लिए खुद के लुक तक को चेंज किया है. क्या आपको पता है फिल्मी दुनिया में ऐसी कई अदाकारा हैं जो हुस्न को दरकिनार करके अपने किरदार को स्क्रीन पर जीवित करने के लिए गंजी हो चुकी हैं. आइए एक नज़र डालते हैं ऐसी अभिनेत्रियों पर:Also Read - Pushpa Saami Saami: अल्लू अर्जुन के तीसरे गाने 'सामी सामी' का सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़, खूब जमेगा रंग

अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)– अनुष्का बॉलीवुड की एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं. उन्होंने ‘ए दिल है मुश्किल’ के लिए अपने बाल मुंडवा लिए थे. इस फिल्म में उन्होंने एक कैंसर पीड़ित लड़की का रोल प्ले किया था. फिल्म में अनुष्का की अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी. Also Read - कृष्णा से 'थप्पड़' खाने वाले Sudesh Lehri की कुल संपत्ति होश उड़ा देगी, जानें कॉमेडियन की Net Worth, Income, Fees, House, Cars...

अंतरा माली (Antara Mali)– अंतरा माली साल 2010 में रिलीज हुई अमोल पालेकर की फिल्म And Once Again के लिए गंजी हो गई थीं. फिल्म में अंतरा का बॉल्ड लुक काफी चर्चा में था.

तनुजा (Tanuja)– काजोल की मां और एक बेहतरीन अदाकारा तनुजा ने 2013 में रिलीज हुई ‘पितृरूण’ नाम की फिल्म में अपने किरदार के लिए बाल मुंडवा लिए थे.

शबाना आजमी (Shabana Azmi)– शबाना आज़मी ने विवादित फिल्म ‘वॉटर’ में अपने बालों की क़ुरबानी दी थी. फिल्म के विवादों के चलते सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर बैन लगा दिया था.

जेनिफर विंगेट (Jennifer Winget)– छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस जेनिफर ने ‘बेहद’ के लिए बॉल्ड लुक अपनाया था. हालांकि वह मेकअप के जरिए बॉल्ड हुई थी.

देबिना बनर्जी (Debina Bonnerjee)– देबिना बनर्जी भी बाल मुंडवा चुकी हैं. उन्होंने यह कुर्बानी अपनी शॉर्ट फिल्म ‘शुभो बिजोया’ के लिए दी थी.

प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra)– प्रियंका चोपड़ा ने 2014 में आई फिल्म ‘मैरी कॉम’ के लिए अपना सिर मुंडवाया था.

शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty)– ‘द डिजायर’ फिल्म के लिए शिल्पा शेट्टी ने अपने बाल मुंडवा लिए थे.