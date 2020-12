Shilpa Shinde performed most Sensual pose and bold scene in ekta Kapoor erotic 2020 web series Paurashpur See sultry pics-फेमस टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एकता कपूर की मोस्ट अवेटिड इरोटिक वेब सीरीज Paurashpur में नज़र आने वाली हैं. शिल्पा ने इस सीरीज़ में जमकर बोल्ड सीन दिए हैं. शिल्पा शिंदे इस वेब सीरीज में रानी मीरावती का किरदार निभा रही है. एक इंटरव्यू में शिल्पा ने बताया कि ये वेब सीरीज 7 से 8 एपिसोड में डिवाइड की हुई है. Also Read - Paurashpur की इस एक्ट्रेस ने टॉपलेस फोटो से मचाई है सनसनी, शिल्पा शिंदे के साथ दिए हैं बोल्ड सीन- Photos

एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने इससे पहले कई तरह के निगेटिव किरदार निभाए हैं लेकिन इस बार जो दर्शक मेरा रोल देखकर हैरान रह जाएंगे. शिल्पा ने बताया कि उन्होंने इसमें अपनी शर्तों पर काम किया है. इसके एक टीजर को शेयर करते हुए शिल्पा ने लिखा है. एक ऐसा राज जहां प्यार के कारण जंग हो गया. प्यार, सेक्स, धोखा से भरपूर इस राज्य के राजा की कहानी वाकई देखने लायल लगती है. Also Read - Year End 2020 Entertainment: श्रेया चौधरी से अलाया तक, ऐसे नए कलाकार जिन्होंने इस साल दिखाए अपने जलवे

Also Read - आश्रम की 'बबीता' ने इंटीमेट सीन के बाद इन तस्वीरों में बरपाया कहर, ज़ालिम है त्रिधा चौधरी की हर अदा... कातिल कटारी

बता दें, रानी मीरावती को एक ऐसी महिला के रूप में दिखाया है जो अपनी बुद्धिमानी और हैरान कर देने वाले तरीके आज़मा कर पौरुषपुर का भाग्य बदल देती हैं. Paurashpur के राजा की भूमिका अनू कपूर Annu Kapoor ने निभाई है. जो अपनी हवस मिटाने के लिए कई शादियां करता है.