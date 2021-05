Shivangi Joshi Birthday, Salary, Income, Net Worth and Cars: टीवी की दुनिया में अपने हुस्न और अदाकारी से लोगों का दिल जीत चुकी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. धारवाहिक “ये रिश्ता क्या कहलाता हैं” में नायरा और सीरत कि भूमिका निभाकर लोकप्रिय हुई शिवांगी का आज जन्मदिन (Happy Birthday Shivangi Joshi) है. देहरादून, उत्तराखंड में 18 मई 1998 को जन्मी शिवांगी के लाखों दीवाने हैं. साल 2013 में आई धारावाहिक ‘खेलती है ज़िंदगी आंख मिचौली’ (Khelti Hai Zindagi Aankh Micholi) से शिवांगी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी. Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai 4th May 2021 Written Update: सीरत ने रणवीर से तोड़े सारे रिश्ते, कार्तिक के साथ बनेगा नया रिश्ता

बेइंतेहा, बेगूसराय जैसे सीरियल्स का हिस्सा रहीं शिवांगी ने बहुत कम वक़्त में स्टारडम को देख लिया है. क्या आप जानते हैं शिवांगी टीवी इंडस्ट्री की रिच एक्ट्रेसेस (Shivangi Joshi Income, Salary and Net Worth) की लिस्ट में शामिल हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवांगी एक दिन का 40000 रूपए चार्ज करती हैं. महीने में वो 24-25 दिन काम करती हैं. इस हिसाब से वो महीने में 9.5 से 10 लाख रूपए कमा लेती हैं.

यही नहीं मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि शिवांगी का नेट वर्थ 25 करोड़ रूपये के आस पास का है. शिवांगी को एक रॉयल लाइफस्टाइल (Shivangi Joshi Lifestyle) जीना बेहद पसंद है. उन्हें महंगी गाड़ियों का भी शौक है. शिवांगी के पास नेवी ब्लू रंग की जैगुआर कार भी है.

बता दें कि शिवांगी जोशी ने & टीवी के शो बेगुसराय में बतौर लीड अभिनेत्री काम किया था, पर मार्च 2016 में उन्हें अपने बुरे व्यवहार और खराब अभिनय के कारण शो से निकाल दिया गया था. उन्होंने ताइक्वांडो प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीते हैं.