FRIENDS स्टार Matthew Perry और Sridevi की मौत को लेकर सामने आई चौंका देने वाली समानताएं, फैंस भी हैरान

हॉलीवुड कॉमेडी सीरीज फ्रेंड्स (Friends) के चैंडलर बिंग (Chandler Bing) उर्फ मैथ्यू पेरी (Matthew Perry) अब इस दुनिया में नहीं हैं. बीते शनिवार 54 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, मैथ्यू अपने लॉस एंजिल्स स्थित घर में बाथ टब में मृत पाए गए. Matthew Perry के अचानक निधन से एक तरफ जहां दुनियाभर में उनके फैंस सदमे में हैं, वहीं भारतीय फैंस को इस घटना के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी (Sridevi) की याद आ गई. पुलिस के मुताबिक मैथ्यू को घर में एक गर्म टब में बेहोश पाया और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मैथ्यू के निधन और श्रीदेवी के निधन में एक बात कॉमन है कि दोनों की डेड बॉडी को बाथ टब से बरामद किया गया. श्रीदेवी 24 फरवरी, 2018 को दुबई के एमिरेट्स टॉवर होटल में मृत पाई गई थीं.

फ्रेंड्स सीरीज से हर किसी के चहीते बने एक्टर मैथ्यू की मौत का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि घटनास्थल पर कोई नशीली दवाएं नहीं मिलीं. इसके अलावा, कानून प्रवर्तन सूत्रों के अनुसार, किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं है. वार्नर ब्रदर्स ने एक्टर के निधन पर शोक जताते हुए कहा, ‘हम अपने मैथ्यू पेरी के निधन से टूट गए हैं.’ फायर डिपार्टमेंट के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि उन्होंने ‘वाटर इमरजेंसी’ की कॉल आई. डॉक्यूमेंट्री फ्रेंड्स: द रीयूनियन (2021) में पेरी ने स्वीकार किया था कि वह वर्षों तक दर्द निवारक दवाओं और शराब की लत से जूझते रहे.

Both the actors: #friends star #MathewPerry and #Sridevi passed away in the bath tub! Both of these incidents happend on a Saturday their local time.

Both actors #mathewperry and Sridevi died at the age of 54!!

