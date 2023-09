Birbal Khosla Dies: 'शोले' एक्टर बीरबल खोसला का निधन, 500 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम

Birbal Khosla Dies– बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर बीरबल खोसला का निधन हो गया, उन्होंने मंगलवार 12 सितंबर की शाम 5:30 बजे अंतिम सांस ली और उनकी उम्र 84 साल थी. आपको बता दें कि उन्होंने कई शानदार हिंदी फिल्मों में अपने कॉमिक रोल्स से लोगों को खूब हंसाया है. बीरबल की निधन की खबर ने मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों को दुखी कर दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ समय पहले उनके सिर पर चोट लगी थी, जिसके बाद से वे पेरशान थे. सतिंदर ने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. सतिंदर खोसला उन अभिनेताओं में से थे जिन्हें नाम से भले ही बहुत कम लोग जानते हों लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव और अभिनय को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखते हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपने हास्य किरदारों के दम पर दर्शकों में हंसी और खुशी बांटी थी.

अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म ‘शोले’ में नजर आने वाले एक्टर सतिंदर कुमार खोसला अब इस दुनिया में नहीं रहे. सतिंदर कुमार खोसला बॉलीवुड के साथ-साथ पंजाबी, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में भी काम किया. सतिंदर कुमार खोसला अपने एक्टिंग करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में नजर आए. एक्टर ने अपने छोटे-छोटे रोल से लोगों को खूब हंसाया था. सतिंदर कुमार खोसला की आखिरी फिल्म साल 2022 में आई ’10 नहीं 40′ रही थी. बीरबल खोसला के निधन की खबर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों को दुखी कर दिया है.