Also Read - सुशांत की मौत को लेकर अपने खिलाफ आपराधिक शिकायत पर एकता कपूर ने कही ये बात

View this post on Instagram

Also Read - एक्स लवर अंकिता लोखंडे करेंगी सुशांत के लिए प्रेयर मीट, एकता कपूर से मिली एक्ट्रेस

Actress #rashmidesai today on the sets of #naagin #viralbhayani @viralbhayani