Shakti Kapoor On Shraddha Kapoor Relationship And Wedding: श्रद्धा (Shraddha Kapoor) और रोहन श्रेष्ठा (Rohan Shreshtha) के रिश्ते की चर्चा कई सालों से होती आ रही है लेकिन आजतक दोनों ने इस रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई है. हालांकि कई बार दोनों को साथ में देखा गया है. ऐसे में अब रिश्ते को वरुण धवन ने चिंगारी दी है जिसके बाद एक्ट्रेस श्रद्धा (Shraddha Kapoor) और रोहन श्रेष्ठा (Rohan Shreshtha) के शादी की बातें होने लगी हैं, ऐसे में अब श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने अपनी राय रखी है.

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर वरुण धवन (Varun Dhawan) और नताशा दलाल (Natasha Dalal) की शादी के बाद अब श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) और उनके बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा (Rohan Shreshtha) की शादी चर्चा में बनी हुई है. रोहन एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बचपन के दोस्त हैं और अक्सर वह दोनों एक-दूसरे के साथ भी दिखाई देते हैं. वहीं, रोहन और श्रद्धा की शादी को लेकर हाल ही में एक्ट्रेस के पिता शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने अपनी चुप्पी तोड़ी है.

शक्ति कपूर (Shakti Kapoor) ने अपने एक इंटरव्यू में काह कि, ' मुझे कोई ऐतराज नहीं कि श्रद्धा किसे अपना लाइफ पार्टनर चुनती है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह रोहन और श्रद्धा के रिलेशन से अंजान हैं, साथ ही उन्हें यह भी नहीं मालूम कि वह दोनों एक-दूसरे को लेकर गंभीर हैं भी या नहीं. रोहन बहुत अच्छा लड़का है, वह बचपन से ही हमारे घर आता है. श्रद्धा ने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि वह उससे शादी करने का प्लान कर रही है. मेरे लिए वह अभी भी बचपन के ही दोस्त हैं'.

इसके बाद शक्ति कपूर ने कहा ,’मैं हमेशा उसके साथ खड़ा हूं और उसे समर्थन करूंगा जब भी वह इस कदम को उठाने के बारे में सोचेगी. और केवल रोहन श्रेष्ठा ही क्यों? अगर वो मेरे पास आकर कहती है कि मैं उससे शादी करना चाहती हूं, मुझे इस बात पर कोई ऐतराज नहीं होगा’.

दरअसल हाल ही में वरुण औऱ नताशा की शादी की तस्वीरों पर रोहन ने कमेंट किया था. तस्वीर शेयर करते हुए रोहन ने लिखा, ‘बधाई हो VD और Nats. जब आपको पता चलता है तो पता चल ही जाता है…. VD तुम खुशक‍िस्मत हो.’ इसका जवाब देते हुए वरुण (Varun Dhawan) ने लिखा, ‘मैं सच में हूं! उम्मीद है तुम भी तैयार हो’.

बता दें कि इन दिनों श्रद्धा कपूर लव रंजन की रोमांटिक ड्रामा की शूटिंग के लिए दिल्ली में मौजूद हैं. इस फिल्म में वह रणबीर कपूर के साथ मुख्य भूमिका निभाती हुई दिखाई देंगी.