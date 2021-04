Shraddha Kapoor Viral Video: फिल्‍म ‘आशिकी 2’ से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. इन दिनों वो अपनी आगामी फिल्म ‘चालबाज इन लंदन’ (Chaalbaaz In London) को लेकर खबरों में हैं मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर श्रद्धा का एक वीडियो जमकर वायरल (Shraddha Kapoor Viral Dance Video with Gorilla) हो रहा है जिसमें वो गोरिल्ला के साथ मस्ती में झूमती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Shraddha Kapoor ने शेयर की समंदर किनारे फोटो, लोग हुए कन्फ़यूज़! एक्ट्रेस को देखें या लहरों की खूबसूरती निहारें

श्रद्धा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल (Shraddha Kapoor Instagram) से इस वीडियो को शेयर किया है. इस वीडियो में वो गोरिल्ला के साथ जबरदस्त डांस कर रही हैं और मज़ेदार बात तो ये कि गोरिल्ला भी एक्ट्रेस के साथ मस्ती से डांस कर रहा है. यहां देखें श्रद्धा कपूर का वायरल वीडियो:

बता दें कि श्रद्धा ने यह वीडियो अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाली फिल्म ‘हेलो चार्ली’ के प्रमोशन के लिए बनाई है. इस फिल्म में गोरिल्ला के साथ आदर जैन नज़र आने वाले हैं. गौरतलब है कि श्रद्धा फिल्हाल ‘चालबाज इन लंदन’ को लेकर बिजी चल रही हैं. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर डबल रोल निभा रही हैं.