अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने कहा है कि अपने भाई सिद्धांत कपूर को गाते हुए सुनकर उनकी आंखें छलक आई थीं. श्रद्धा ने मंगलवार को फिल्म ‘यारम’ के गीत ‘काश फिर से’ के लिंक को साझा करते हुए एक ट्वीट किया. फिल्म में इस गाने को सिद्धांत ने गाया है.

श्रद्धा ने लिखा, “जब मैंने अपने भाई को गाते हुए सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे रोंगटे खड़े हो गए.”

श्रद्धा ने अपने भाई की तारीफ करते हुए कहा, “भईया, आप उन सबसे बेहतरीन इंसानों में से एक हो, जिन्हें मैं जानती हूं और इस पूरे गाने में आपका दिल झलक रहा है! आई लव यू. सिद्धांत कपूर.”

I was brought to tears when I heard my brother sing. Had goosebumps and was simply awestruck. Here it is: https://t.co/2l9Ecn5mZl Bhaiya, you’re 1 of the best people I know & your heart is shining through this entire song, through your voice! I love you. @SiddhanthKapoor

— Shraddha (@ShraddhaKapoor) October 15, 2019