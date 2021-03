Shraddha Kapoor having fun in Maldives see actress viral pictures on social media: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने हाल ही में अपने कजिन की शादी में गई थी जहां पर उन्होंने धमाल मचाया है और साथ ही अपना जन्मदिन मनाया है. लेकिन लगता है एक्ट्रेस अभी भी हॉलीडे के मूड में है तभी तो वो मालदीव से वापस नहीं आई हैं औऱ वहां पर जमकर मस्ती कर रही हैं. श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) अपने हॉलीडे की तस्वीरें जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रही है जिसे लोग खुब पसंद कर रहे हैं. Also Read - Mandira Bedi ने बिकिनी पहनकर बाथटब के पास किया Hot वर्कआउट, फैंस ने किए ऐसे कमेंट...Video Viral

बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) फैन्स के साथ अपनी फोटोज और वीडियो अक्सर शेयर करती रहती हैं और फिलहाल उनका इंस्टा मालदीव वेकेशन से भरा पड़ा हुआ है. दरअसल इस बार श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) ने मालदीव की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं. श्रद्धा (Shraddha Kapoor)और रोहन श्रेष्ठ (Rohan Shrestha) के रिलेशनशिप के बारे में खूब चर्चा हो रही हैं. दोनों की कुछ खास तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी औऱ अटकले हैं कि दोोनं जल्द ही शादी कर सकते हैं.