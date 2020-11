Shraddha Kapoor shares pics of naagin avatar see new age serpent dangerous pics- बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरों को साझा किया है, जिसे उनके प्रशंसकों ने उनकी आगामी फिल्म ‘नागिन’ के लिए तैयार किया है. तस्वीरों को साझा करते हुए अभिनेत्री ने इनके कैप्शन में लिखा, “कुछ बेहद ही शानदार आर्ट वर्क्‍स और एड्टिस को साझा कर रही हूं, जिन्हें आप सबने हैशटैगनागिन के प्रति अपने प्यार और खूब सारे प्रयास के साथ तैयार किया है. आप सभी ने मेरे दिल को आभार से भर दिया है. आपको बहुत बहुत शुक्रिया.” Also Read - अक्षय कुमार की Laxmii में लोगों को पसंद आया शरद केलकर का कमाल, 'लक्ष्मी' की रुह में जान इन्हीं ने फूंकी है

श्रद्धा ने लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिक 'नागिन' पर आधारित तीन फिल्मों की एक फ्रैंचाइजी में शामिल हुई हैं, जिसे विशाल फुरिया द्वारा निर्देशित और निखिल द्विवेदी द्वारा निर्मित किया जाना है.

यह एक लव स्टोरी होगी. श्रद्धा कपूर ने कहा, “मेरे लिए स्क्रीन पर नागिन का रोल अदा करना सौभाग्य की बात है. मैं अपनी आइडल श्रीदेवी मैम को ‘नगीना’ और ‘निगाहें’ जैसी फिल्मों को देखकर बड़ी हुई हूं, प्रेरित हुई हूं और उसी तरह की फिल्मों में काम करना चाहती थी. ये प्रतिष्ठित किरदार निभाना जैसा है, जिसे दर्शकों ने हमेशा सराहा है. इस फिल्म को वीएफएक्स के माध्यम से बनाया जा सकता है. हालांकि इसके रिलीज डेट का खुलासा नहीं हो सका है.