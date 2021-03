Shraddha Kapoor slow motion dance video viral in blue lehanga see latest hot pics- बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों मालदीव में हैं और छुट्टियां एन्जॉय कर रही हैं. हाल ही में श्रद्धा ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मालदीव के बीच में ब्लू गाउन में डांस करती हुईं नज़र आ रही हैं. Also Read - Parth Samthaan-Erica Fernandes का हुआ पैचअप? Hot Pics बढ़ा रही हैं दिल की धड़कनें

ये वीडियो स्लो मोशन में हैं. श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे समंदर की कोई लहर लहरा रही हो. बता दें, श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) इन दिनों अपनी शादी की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है.

श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) हाल ही में खबरों में तब आई, जब रोहन श्रेष्ठा के साथ उनकी शादी की खबरें वायरल होने लगी.