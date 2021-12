Twitter CEO Parag Agrawal- श्रेया घोषाल ने अपने और नए ट्विटर सीईओ पराग (New Twitter ceo Parag Agrawal) अग्रवाल के बीच पुरानी चैट को खोदने वाले प्रशंसकों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है. गायिका ने एक ट्वीट में उन्हें ‘बचपन का दोस्त’ कहा है. घोषाल ने अपनी स्कूली शिक्षा आठवीं कक्षा तक रावतभाटा के एटोमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल नंबर 4 में की, जहां वह ट्विटर के वर्तमान सीईओ पराग अग्रवाल की सहपाठी थीं. अग्रवाल की ट्विटर के नए सीईओ के रूप में नियुक्ति के बाद 37 वर्षीय गायिका सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी थीं. सोशल मीडिया यूजर्स को दोनों के बीच पुराना आदान-प्रदान मिला. दूसरा अग्रवाल का एक ट्वीट है, जिसमें लिखा है, “अच्छी डीपी, क्या हाल चाल हैं. (नाइस डीपी. हाउ इज इट गोइंग).Also Read - Deepika Padukone अपने एयरपोर्ट लुक की वजह से हुईं ट्रोल, इस जैकेट की कीमत पगला देगी, लोग बोले- रणवीर के कपड़े...

'चिकनी चमेली' हिटमेकर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, "अरे यार तुम लोग कितना बचपन का ट्वीट निकला रहे हो. ट्विटर अभी लॉन्च हुआ है. 10 साल पहले! हम बच्चे थे! दोस्त एक दसरे को ट्वीट नहीं करते क्या? क्या टाइम पास चल रहा है ये (आप बचपन से ट्वीट खोद रहे हैं. क्या दोस्त एक-दूसरे को ट्वीट नहीं करते? आप यह टाइम पास क्यों कर रहे हैं)?"

Arre yaar tum log kitna bachpan ka tweets nikaal rahe ho! 😂 Twitter had just launched. 10 years pehle! We were kids! Dost ek dusre ko tweet nahi karte kya? Kya time pass chal raha hai yeh 😆

— Shreya Ghoshal (@shreyaghoshal) November 30, 2021